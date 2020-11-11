Виталий Миколенко близок к возвращению в строй

Один из лидеров киевского «Динамо» Виталий Миколенко, который последние матчи команды пропускал и-за коронавируса, в скором времени вернется к тренировкам основной команды.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, период самоизоляции игрока подходит к своему завершению и игрок близок к возвращению в основной состав команды. В ближайшее время Миколенко должен пройти повторную проверку на коронавирус, после чего окончательно вернется к тренировкам.

Напомним, через коронавирус «Динамо» не могут помочь около десяти игроков основного состава команды.