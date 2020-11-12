Бирхофф предостерег сборную Германии от недооценки сборной Украины

Бывшая легенда сборной Германии Оливер Бирхофф, который сейчас занимает должность менеджера по работе с национальными командами Немецкого футбольного союза, несмотря на плохие последние результаты в исполнении сборной Украины призвал игроков сборной с максимальной ответственностью отнестись к ближайшему матчу.

«Мы хотим выиграть важный матч против Украины в субботу, а затем отправиться в Испанию и рискнуть, ведь в этой группе еще все возможно. Но нужно быть осторожными и бдительными, Украину тоже нельзя недооценивать»

Напомним, сборная Украины в нынешнем году провела шесть матчей из которых четыре проиграла.