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Футбол

Бирхофф предостерег сборную Германии от недооценки сборной Украины

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Оливер Бирхофф

Бывшая легенда сборной Германии Оливер Бирхофф, который сейчас занимает должность менеджера по работе с национальными командами Немецкого футбольного союза, несмотря на плохие последние результаты в исполнении сборной Украины призвал игроков сборной с максимальной ответственностью отнестись к ближайшему матчу.

«Мы хотим выиграть важный матч против Украины в субботу, а затем отправиться в Испанию и рискнуть, ведь в этой группе еще все возможно. Но нужно быть осторожными и бдительными, Украину тоже нельзя недооценивать»

Напомним, сборная Украины в нынешнем году провела шесть матчей из которых четыре проиграла.

от Андрей Огородник

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