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Футбол

ФК Львов может подписать ещё одного новичка

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Виталий Шумский

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу ФК «Львов» в ближайшее время может усилить свой состав ещё одним исполнителем.

Исполняющий обязанности главного тренера «горожан» Виталий Шумский в своем интервью признался, что сейчас на просмотре в клубе находится потенциальный новичок, имя которого, правда, пока не разглашается.

11 ноября возобновили тренировочный процесс на своей загородней базе в Брюховичах. Под моим руководством занимается 19 футболистов, за исключением тех четырех, которые вызваны в сборные своих стран.

Среди них – потенциальный новичок, который находится на просмотре. Он – полузащитник, свободный агент, однако пока еще рано говорить, какие у него шансы остаться во «Львове»

Напомним, после восьми сыгранных матчей в активе ФК «Львов» пока что лишь четыре набранных очка.

от Андрей Огородник

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