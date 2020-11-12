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Футбол

Лидер защиты Ювентуса не сыграет против Динамо

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Джорджо Кьеллини

Один из лучших защитников в истории туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рискует пропустить ряд важных матчей в нынешнем сезоне.

Как сообщает итальянская пресса, повреждение, что 36-летний защитник получил в матче чемпионата Италии против «Лацио» оказалось достаточно серьезным. Ориентировочные сроки возвращения составляют примерно месяц.

Напомним, туринский «Ювентус» является соперником киевского «Динамо» по групповому этапу лиги чемпионов. Против лучшей команды Италии последних лет вице-чемпионы Украины сыграют в пятом туре.

от Андрей Огородник

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