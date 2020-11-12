МЮ готов выставить Погба на трансфер

Звездный французский полузащитник Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации журналиста Talksport Алекса Крука, главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер осознал, что не может одновременно выпускать Погба и Бруну Фернандеша на футбольное поле. Учитывая высокий спрос на француза и завершение контракта летом 2022 года, все идет к тому, что в скором времени французский футболист будет выставленный на трансфер.

Сообщается, что главным фаворитом в борьбе за игрока является мадридский «Реал», который неоднократно заявлял о своих намерениях усилиться звездным французом.