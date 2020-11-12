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Футбол

Сборная Северной Македонии сыграет в группе со сборной Украины на ЕВРО-2021

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Сборная Северной Македонии

Сегодня определился последний соперник сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы по футболу, который состоится летом следующего года.

Следом за Нидерландами и Австрией в группу со сборной Украины попала также сборная Северной Македонии, которая в решающем матче Лиги наций по пути D обыграла сборную Грузии. Решающий мяч македонский сборной на счету Горана Пандева.

Отметим, для Северной Македонии это первое попадание на чемпионат Европы в истории. Матч против сборной Украины состоится 17 июня 2021 года.

от Андрей Огородник

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