Сборная Северной Македонии сыграет в группе со сборной Украины на ЕВРО-2021

Сегодня определился последний соперник сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы по футболу, который состоится летом следующего года.

Следом за Нидерландами и Австрией в группу со сборной Украины попала также сборная Северной Македонии, которая в решающем матче Лиги наций по пути D обыграла сборную Грузии. Решающий мяч македонский сборной на счету Горана Пандева.

Отметим, для Северной Македонии это первое попадание на чемпионат Европы в истории. Матч против сборной Украины состоится 17 июня 2021 года.