Тренер сборной Польши впечатлен уровнем сборной Укаины

Наставник сборной Польши по футболу Ежи Бженчек подвел итоги матча против сборной Украины.

Несмотря на уверенную по счету победу 2:0, польский специалист остался недоволен игрой своих подопечных, которые выглядели значительно хуже украинской сборной.

«Мы довольны победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучше. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти.

Не знаю, стал ли пенальти переломным. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы почувствовали эти игры, почувствовали силу соперников, которые ждут таких моментов. У них есть очень хорошие технические игроки.