EURO.com.ua

Футбол

Тренер сборной Польши впечатлен уровнем сборной Укаины

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Ежи Бженчек

Наставник сборной Польши по футболу Ежи Бженчек подвел итоги матча против сборной Украины.

Несмотря на уверенную по счету победу 2:0, польский специалист остался недоволен игрой своих подопечных, которые выглядели значительно хуже украинской сборной.

«Мы довольны победой, но знаем, что играли с сильной командой, которая сегодня была лучше. Нам повезло в нескольких ситуациях, соперник не забил пенальти.

Не знаю, стал ли пенальти переломным. Мы теряли мяч в центре поля, Украина шла в контратаки. Мы почувствовали эти игры, почувствовали силу соперников, которые ждут таких моментов. У них есть очень хорошие технические игроки.

Напомним, ближайший свой матч сборная Украины проведет в субботу против сборной Германии, в рамках пятого тура Лиги наций.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Сегодня определится последний соперник сборной Украины в группе чемпионата Европы

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Тренер сборной Польши впечатлен уровнем сборной Укаины

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Бирхофф предостерег сборную Германии от недооценки сборной Украины

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − семнадцать =

Вы пропустили

Баскетбол

Расселл Уэстбрук намерен покинуть Хьюстон

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Сергей Стаховский в четвертьфинале Slovak Open 2020

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Сегодня определится последний соперник сборной Украины в группе чемпионата Европы

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Тренер сборной Польши впечатлен уровнем сборной Укаины

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник