Андрей Шевченко поддержал Лунина после провального матча с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал сильно критиковать молодого украинского вратаря Андрея Лунина после провального поединка против сборной Польши.

В крайнем поединке на счету вратаря мадридского «Реала» результативная ошибка. Выйдя далеко из ворот, он не сумел попасть по мячу, после чего в ворота украинской сборной был забит мяч из расстояния 30 метров.

«Все ошибаются. Да, его ошибка однозначно, но в игровых моментах такое бывает – у него срезался мяч. Это футбол. Обвинять его в чем-то — ни в коем случае». Наоборот, он провел хороший и уверенный матч, кроме этой ошибки».

Напомним, ранее вратаря поддержали представители мадридского «Реала».