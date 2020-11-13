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Футбол

Андрей Шевченко поддержал Лунина после провального матча с Польшей

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал сильно критиковать молодого украинского вратаря Андрея Лунина после провального поединка против сборной Польши.

В крайнем поединке на счету вратаря мадридского «Реала» результативная ошибка. Выйдя далеко из ворот, он не сумел попасть по мячу, после чего в ворота украинской сборной был забит мяч из расстояния 30 метров.

«Все ошибаются. Да, его ошибка однозначно, но в игровых моментах такое бывает – у него срезался мяч. Это футбол. Обвинять его в чем-то — ни в коем случае». Наоборот, он провел хороший и уверенный матч, кроме этой ошибки».

Напомним, ранее вратаря поддержали представители мадридского «Реала».

от Андрей Огородник

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