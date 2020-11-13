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Футбол

Арсенал включается в борьбу за Собослаи

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Доминик Собослаи

Восходящая звезда сборной Венгрии и австрийского «Ред Булла» Доминик Собослаи станет скорей всего одной из самых приоритетных целей ряда ТОП-клубов Европы.

Как сообщает ВВС, большие планы на игрока имеет лондонский «Арсенал», главный тренер которого Микель Артета видит в полузащитнике будущую звезду «канониров». Переговоры по игроку могут стартовать в ближайшее время.

Отметим, несмотря на молодой возраст, 20-летний футболист провел уже 74 матча за «Ред Булл», в которых оформил 55 результативных действий (22 гола + 33 голевые передачи).

Ранее сообщалось, что зимой побороться за игрока планирует итальянский «Милан».

от Андрей Огородник

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