Арсенал включается в борьбу за Собослаи

Восходящая звезда сборной Венгрии и австрийского «Ред Булла» Доминик Собослаи станет скорей всего одной из самых приоритетных целей ряда ТОП-клубов Европы.

Как сообщает ВВС, большие планы на игрока имеет лондонский «Арсенал», главный тренер которого Микель Артета видит в полузащитнике будущую звезду «канониров». Переговоры по игроку могут стартовать в ближайшее время.

Отметим, несмотря на молодой возраст, 20-летний футболист провел уже 74 матча за «Ред Булл», в которых оформил 55 результативных действий (22 гола + 33 голевые передачи).

Ранее сообщалось, что зимой побороться за игрока планирует итальянский «Милан».