Бывший талант Шахтера на просмотре в Десне

Экс-футболист донецкого «Шахтера» Андрей Коробенко, который в свое время подавал большие надежды в составе молодежной команды «горняков», может пополнить состав черниговской «Десны».

По информации ведущих ТаТоТаке, 23-летний полузащитник сейчас находится в расположении «северян», правда, решение по игроку пока что не принято.

Отметим, что крайним клубом игрока был львовский «Рух», с которым он не так давно разорвал контракт по обоюдному согласию. Также он успел поиграть в составе «Мариуполя» и «Черноморца».

В составе «Десны» Коробенко может составить компанию ряду других экс-игрокам «горняков»: Тотовицкому, Конопле, Мудрику, Иммерекову, Картушову и Будковскому.