EURO.com.ua

Футбол

Бывший талант Шахтера на просмотре в Десне

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Андрей Коробенко

Экс-футболист донецкого «Шахтера» Андрей Коробенко, который в свое время подавал большие надежды в составе молодежной команды «горняков», может пополнить состав черниговской «Десны».

По информации ведущих ТаТоТаке, 23-летний полузащитник сейчас находится в расположении «северян», правда, решение по игроку пока что не принято.

Отметим, что крайним клубом игрока был львовский «Рух», с которым он не так давно разорвал контракт по обоюдному согласию. Также он успел поиграть в составе «Мариуполя» и «Черноморца».

В составе «Десны» Коробенко может составить компанию ряду других экс-игрокам «горняков»: Тотовицкому, Конопле, Мудрику, Иммерекову, Картушову и Будковскому.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Жозе Боту предрекает защитнику Шахтера яркое будущее

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Бывший талант Шахтера на просмотре в Десне

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Ливерпуль нацелился на защитника Реала

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − 3 =

Вы пропустили

Футбол

Жозе Боту предрекает защитнику Шахтера яркое будущее

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ХК Краматорск подписал титулованного новичка

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Даниэль Дюбуа готов бросить вызов Усику

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Стаховский из-за коронавируса снялся с турнира в Братиславе

Ноя 13, 2020 Андрей Огородник