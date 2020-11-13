Ливерпуль нацелился на защитника Реала

Английский «Ливерпуль», который в последнее время испытывает большие проблемы в линии обороны, во время январского трансферного окна попытается подписать нового исполнителя на позицию центрального защитника.

По информации Don Balon, новичком мерсисайдского гранда может стать молодой бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитан. Игрок является футболистом ротации «королевского клуба», что позволяет «Ливерпулю» надеяться на сговорчивость мадридцев.

Отметим, в прошлом сезоне Эдер Милитан провел в составе «Реала» двадцать матчей, результативными действиями игрок не отличался. Также игрок регулярно вызывается в сборную Бразилии, за которую отыграл уже восемь матчей.