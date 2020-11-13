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Футбол

Матч Германия – Украина под вопросом: что сказал Шевченко

отСергей Сумской

Ноя 13, 2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не знает о судьбе игры против Германии в рамках Лии Наций из-за вспышки коронавируса в команде.

По его словам, команда ждет информацию от УЕФА по матчу.

«Мы приехали, будем тренироваться, попытаемся по-максимуму отгородиться от общения. Вот такая ситуация.

Будут принимать решение УЕФА, организаторы матча, службы немецкого правительства, наверное. У команды есть очаг, 5 человек – 4 игрока и сотрудник сборной, – приводит слова Шевченко УАФ.

Напомним, Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук и Цыганков сдали положительные тесты на коронавирус

от Сергей Сумской

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