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Футбол

УАФ отрицает будущее назначение Реброва тренером сборной Украины

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Сергей Ребров

Пресс-служба УАФ оперативно отреагировала на информацию о смене главного тренера сборной Украины.

Как уже сообщалось ранее, по информации Динамо Киев Inside, нынешний наставник сборной Андрей Шевченко летом должен был покинуть свою должность, а ему на смену должен был прийти Сергей Ребров.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация – полная ерунда, банальный фейк.

Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством «Ференцвароша» накануне матчей Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций — гласит заявление УАФ.

от Андрей Огородник

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