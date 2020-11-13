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Футбол

Владимир Вайсс покинет сборную Грузии

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Владимир Вайсс

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил о своем намерении покинуть свою должность.

После проигранного матча сборной Северной Македонии словацкий специалист вину за поражение взял на себя, сделав заявление о своем уходе.

«Я беру на себя ответственность за поражение, в футболе так принято. Все в Грузии были полны надежд, но мы проиграли. Сегодня соперник сыграл лучше, они заслужили путевку в финальный турнир, желаю им удачи.

Мы нанесли лишь один удар по воротам, и этого недостаточно. Моя работа здесь завершится после двух матчей в Лиге наций. Грустно заканчивать эту историю вот так»

Отметим, под руководством Вайсса сборная Грузии проведет ещё два матча, послезавтра против Армении, и 18 ноября против сборной Эстонии.

от Андрей Огородник

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