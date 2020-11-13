Жозе Боту предрекает защитнику Шахтера яркое будущее

Стремительный прогресс молодого защитника донецкого «Шахтера» Додо не стал удивлением для директора департамента селекции «горняков» Жозе Боту.

Сейчас 21-летний защитник регулярно вызывается в олимпийскую сборную Бразилии, а также все чаще фигурирует в разрезе возможного трансфере в такие европейские гранды, как «Бавария» и «Реал», причем, по мнению Боту, это только начало.

Додо – крайний защитник, качества которого не так просто найти на трансферном рынке, поскольку он обладает незаурядной скоростью, техникой, решениями, с каждым годом прогрессирует. И наряду с этим атакующим набором он отлично обороняется. Думаю, Додо очень важен для Бразилии, в ближайшем будущем он сможет попасть в национальную сборную. Найти такого игрока, особенно в Бразилии, непросто

В нынешнем сезоне в восьми матчах чемпионата Украины Додо отдал две результативные передачи. Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2025 года.