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Футбол

Барселону ведет переговоры по новому контракту с Фати

отАндрей Огородник

Ноя 15, 2020 , ,
Ансу Фати

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время может получить значительно улучшенный контракт.

По информации испанской прессы руководство каталонского гранда вступило в переговорный процесс по новому соглашению игрока. В планах подписать продолжительный контракт по условиям которого в юного таланта «Барселоны» зарплата увеличится в несколько раз. Клаусула игрока и вовсе составит 400 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Ансу Фати десять матчей за каталонский гранд, пять голов и четыре результативные передачи.

от Андрей Огородник

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