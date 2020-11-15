Барселону ведет переговоры по новому контракту с Фати

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Ансу Фати в ближайшее время может получить значительно улучшенный контракт.

По информации испанской прессы руководство каталонского гранда вступило в переговорный процесс по новому соглашению игрока. В планах подписать продолжительный контракт по условиям которого в юного таланта «Барселоны» зарплата увеличится в несколько раз. Клаусула игрока и вовсе составит 400 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Ансу Фати десять матчей за каталонский гранд, пять голов и четыре результативные передачи.