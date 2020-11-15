EURO.com.ua

Футбол

Фиорентина намерена подписать двух польских форвардов

отАндрей Огородник

Ноя 15, 2020 , ,
Кшиштоф Пьонтек

Итальянская «Фиорентина» во время зимнего трансферного окна намерена подписать сразу двух форвардов сборной Польши.

Как сообщает La Repubblica, приоритетными трансферами для «фиалок» станут форвард наполи Аркадиуш Милик, контракт которого подходит к завершению, а также Кшиштоф Пьонтек из «Герты», который ранее не без успеха играл в составе «Дженоа» и «Милана».

Напомним, ранее сообщалось, что «Фиорентина» заинтересована в ряде украинских игроков, среди которых назывались имена Малиновского, Миколенко и Попова.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Швейцария теряет игроков перед матчем с Украиной

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Лидер обороны Ювентуса может не сыграть против Динамо

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Нападающий Шахтера вернулся в строй

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 11 =

Вы пропустили

Автоспорт

Льюис Хэмилтон прокомментировал свое чемпионство

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской
Теннис

Линц (WTA). Соболенко стала чемпионкой последнего турнира сезона-2020

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Швейцария теряет игроков перед матчем с Украиной

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Лидер обороны Ювентуса может не сыграть против Динамо

Ноя 15, 2020 Сергей Сумской