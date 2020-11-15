Фиорентина намерена подписать двух польских форвардов

Итальянская «Фиорентина» во время зимнего трансферного окна намерена подписать сразу двух форвардов сборной Польши.

Как сообщает La Repubblica, приоритетными трансферами для «фиалок» станут форвард наполи Аркадиуш Милик, контракт которого подходит к завершению, а также Кшиштоф Пьонтек из «Герты», который ранее не без успеха играл в составе «Дженоа» и «Милана».

Напомним, ранее сообщалось, что «Фиорентина» заинтересована в ряде украинских игроков, среди которых назывались имена Малиновского, Миколенко и Попова.