Швейцария теряет игроков перед матчем с Украиной

Защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи и полузащитник Ремо Фройлер не смогут сыграть в матче шестого тура Лиги наций против Украины из-за дисквалификации.
Ранее из заявки сборной выбыли защитники Сильван Видмер и Джордан Лотомба из-за положительных результатов теста на коронавирус.
На данный момент к игре с Украиной готовится 20 футболистов.
Напомним, поединок пройдет 17 ноября в Люцерне.
Вратари: Зоммер, Мвого, Балльмос
Защитники: Аканджи, Бенито, Кюмарт, Омерагич, Родригес, Шер
Полузащитники: Фернандеш, Гавранович, Мехмеди, Штеффен, Шакири, Варгас, Джака, Соу, Цубер
Нападающие: Сеферович, Эмболо