Швейцария теряет игроков перед матчем с Украиной

Защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи и полузащитник Ремо Фройлер не смогут сыграть в матче шестого тура Лиги наций против Украины из-за дисквалификации.

Ранее из заявки сборной выбыли защитники Сильван Видмер и Джордан Лотомба из-за положительных результатов теста на коронавирус.

На данный момент к игре с Украиной готовится 20 футболистов.

Напомним, поединок пройдет 17 ноября в Люцерне.

Вратари: Зоммер, Мвого, Балльмос

Защитники: Аканджи, Бенито, Кюмарт, Омерагич, Родригес, Шер

Полузащитники: Фернандеш, Гавранович, Мехмеди, Штеффен, Шакири, Варгас, Джака, Соу, Цубер

Нападающие: Сеферович, Эмболо