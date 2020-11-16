Ингулец получил солидное усиление перед матчем с Динамо

Тренерский штаб новичка элитного дивизиона чемпионата Украины «Ингульца» может вздохнуть с облегчением накануне матча против киевского «Динамо».

Сразу три травмированные игрока, чье участие в ближайшем матче было под вопросом сумели восстановится, о чем сообщил главный тренер команды Сергей Лавриненко.

«Прилагаем усилия, чтобы к субботнему поединку с Динамо подойти в боевом составе. С 18 ноября в общей группе начнут тренироваться Максим Ковалев, Владислав Лупашко и Артем Щедрый. Что касается новичка из Ганы Рудольфа Благоги, то, скорее всего, на этой неделе он начнет заниматься по индивидуальной программе, однако на него мы рассчитываем уже во второй части сезона»

Отметим, несмотря на то, что в нынешнем сезоне «Ингулец» не знает вкуса побед, команда также мало проигрывает, сыграв на старте сезона семь раз вничью. Матч против «Динамо» состоится в ближайшую субботу.