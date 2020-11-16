Интер нацелился на Ди Марию

Звездный полузащитник французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария следующий сезон может начать в составе миланского «Интера».

По информации Tuttosport руководство «нерадзурри» попытается зимой договорится по предварительному контракту с 32-летним полузащитником. Его соглашение с парижанами истекает следующим летом, что позволяет вести с ним переговоры уже в январе.

Стоить отметить, что клуб игрока не спешит расставаться с футболистом. Ранее французские СМИ сообщали, что боссы «ПСЖ» начали переговоры по продлению контракта с игроком, который в их составе отыграл последние шесть сезонов.