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Футбол

Интер нацелился на Ди Марию

отАндрей Огородник

Ноя 16, 2020 , ,
Анхель Ди Мария

Звездный полузащитник французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария следующий сезон может начать в составе миланского «Интера».

По информации Tuttosport руководство «нерадзурри» попытается зимой договорится по предварительному контракту с 32-летним полузащитником. Его соглашение с парижанами истекает следующим летом, что позволяет вести с ним переговоры уже в январе.

Стоить отметить, что клуб игрока не спешит расставаться с футболистом. Ранее французские СМИ сообщали, что боссы «ПСЖ» начали переговоры по продлению контракта с игроком, который в их составе отыграл последние шесть сезонов.

от Андрей Огородник

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