Ювентус нацелился на дарование Аякса

Амстердамский «Аякс» продолжает впечатлять продуктивностью своей академии.

Очередным диамантом клуба, который в скором времени может уйти на повышение может стать 18-летний талант амстердамского гранда Райан Гравенберх. За юным игроком в последнее время активно следят скауты «Барселоны» и «Ювентуса», причем по информации Tuttosport, именно «Старая Синьора» является фаворитом борьбы за игрока.

Отметим, в составе амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх провел 23 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи. Не так давно нидерландский гранд переподписал с талантом новый контракт.