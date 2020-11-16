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Футбол

Мирча Луческу зимой покинет Динамо?

отАндрей Огородник

Ноя 16, 2020 , ,
Мирча Луческу

Руководство киевского «Динамо» во время зимнего межсезонья может вновь предстать перед проблемой поиска нового главного тренера.

Как сообщает издание Ziare, румынский специалист является инициатором досрочного ухода из команды. Причиной являются семейные обстоятельства. После переезда в Киев тренер живет один, в то время, как его жена осталась в Румынии. Из-за пандемии супруги впервые за долгое время не могут видится, что и является главной причиной.

Также несмотря на желание вернутся, румынский специалист намерен доработать в «Динамо» год при любых обстоятельствах, обеспечив киевлянам еврокубковую весну.

от Андрей Огородник

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