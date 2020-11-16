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Футбол

Молодой талант Шальке мечтает о вызове в сборную Украины

отАндрей Огородник

Ноя 16, 2020 , ,
Игаль Брук

Ещё одним игроком с украинскими корнями, который подрастает в молодежных команда чемпионата Германии является юный нападающий Игаль Брук.

В интервью Профутбол Digital 18-летний форвард признался о своем желании играть за историческую родину.

Конечно, хочется играть за национальную сборную, а не за юношескую. Это – цель у всех украинских футболистов. Я знаю, что это по-быстрому не пройдет, еще надо себя проявить.

Я только один раз играл за сборную (U-18). Надеюсь, в следующей квалификации я смогу себя проявить и показать, на что я способен, чтобы меня вызвали в U-21. И если там себя хорошо покажу – то и в национальную сборную.

Отметим, 18-летний Игаль Брук выступает за команду юношей «Шальке», где на его счету два появления, правда, пока, без результативных действий.

от Андрей Огородник

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