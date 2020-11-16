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Футбол

Петкович вызвал в сборную Швейцарии ещё три игрока

отАндрей Огородник

Ноя 16, 2020 , ,
Михаэль Ланг

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в связи с последними кадровыми потерями был вынужден вызвать в национальную сборную дополнительных игроков.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Швейцарии, в матче против сборной Украины могут получить свой шанс защитник Михаэль Ланг («Боруссия» М), хавбеки Мишель Эбишер («Янг Бойз») и Пайтим Касами («Базель»), которые ранее отсутствовали в списке вызванных исполнителей.

Напомним, ранее из-за коронавируса сборная Швейцарии недосчиталась Видмера и Лотомбу, также не сыграют Эльведи и Фройлера которые дисквалифицированы.

от Андрей Огородник

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