В сборной Украины три новых случая коронавируса

Очередная порция неприятных новостей из лагеря сборной Украины по футболу.

К четырем инфицированным коронавирусом игрокам в лице Ярмоленко, Коваленко, Сидорчука и Цыганкова добавилось ещё три исполнителя. Как сообщает официальный сайт УАФ положительные тесты на СOVID-19 сдали Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык. Решение по судьбе матча будет принято в ближайшее время.

Напомним, вчера в сборную Украины были вызваны Георгий Судаков, Сергей Булеца и Александр Назаренко. Встреча со сборной Швейцарии должна состояться завтра.