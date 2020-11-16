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Футбол

В сборной Украины три новых случая коронавируса

отАндрей Огородник

Ноя 16, 2020 , ,
Дмитрий Ризнык

Очередная порция неприятных новостей из лагеря сборной Украины по футболу.

К четырем инфицированным коронавирусом игрокам в лице Ярмоленко, Коваленко, Сидорчука и Цыганкова добавилось ещё три исполнителя. Как сообщает официальный сайт УАФ положительные тесты на СOVID-19 сдали Евгений Макаренко, Эдуард Соболь и Дмитрий Ризнык. Решение по судьбе матча будет принято в ближайшее время.

Напомним, вчера в сборную Украины были вызваны Георгий Судаков, Сергей Булеца и Александр Назаренко. Встреча со сборной Швейцарии должна состояться завтра.

от Андрей Огородник

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