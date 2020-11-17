Атлетико нацелилось на лидера полузащиты Ньюкасла

Полузащитник сборной Парагвая и английского «Ньюкасла» Мигель Альмирон в скором времени может уйти на повышение.

Как сообщает Goal.com, большой интерес к игроку проявляет мадридский «Атлетико». Интерес «матрасников» уже подтвердил агент игрока, как и заинтересованность в переходе самого футболиста.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Мигеля Альмирона один гол и три результативные передачи в десяти матчах за «Ньюкасл». Также игрок является одним из ключевых исполнителей сборной Парагвая по футболу.