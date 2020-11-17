Дентиньо в скором времени покинет Шахтер?

Один из старожилов донецкого «Шахтера» Дентиньо может покинуть украинский клуб.

Как отмечает Sport.ua, подобные предположения можно сделать из видео, которое появилось в Youtube. а нем жена Дентиньо сообщила о своем возвращении в Бразилию, причем на вопрос, вернется ли она в Украину она ответила — нет.

Отметим, контракт Дентиньо с «Шахтером» заканчивается следующим летом. Бразилец находился в команде начиная с 2011 года. В общей сложности он провел в составе «горняков» 173 матча, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.