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Футбол

Дентиньо в скором времени покинет Шахтер?

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 , ,
Дентиньо

Один из старожилов донецкого «Шахтера» Дентиньо может покинуть украинский клуб.

Как отмечает Sport.ua, подобные предположения можно сделать из видео, которое появилось в Youtube. а нем жена Дентиньо сообщила о своем возвращении в Бразилию, причем на вопрос, вернется ли она в Украину она ответила — нет.

Отметим, контракт Дентиньо с «Шахтером» заканчивается следующим летом. Бразилец находился в команде начиная с 2011 года. В общей сложности он провел в составе «горняков» 173 матча, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.

от Андрей Огородник

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