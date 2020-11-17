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Футбол

Это позор: в сборной Швейцарии поражены ситуацией вокруг матча с Украиной

отСергей Сумской

Ноя 17, 2020 ,

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами после отмены игры заключительного тура Лиги наций против Украины заявил, что команда была готова выйти на поле и играть.

По его словам, в команде хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами.

«Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в лиге А на футбольном поле. Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы также приняли бы перенос встречи на завтра. Очень хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами. Но мы должны принять теперь то, что есть», –приводит слова Тами Watson.ch.

от Сергей Сумской

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