Это позор: в сборной Швейцарии поражены ситуацией вокруг матча с Украиной

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами после отмены игры заключительного тура Лиги наций против Украины заявил, что команда была готова выйти на поле и играть.

По его словам, в команде хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами.

«Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в лиге А на футбольном поле. Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы также приняли бы перенос встречи на завтра. Очень хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами. Но мы должны принять теперь то, что есть», –приводит слова Тами Watson.ch.