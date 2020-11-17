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Футбол

Матч между сборными Украины и Швейцарии могут перенести на завтра

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 , ,
сборная Украины

Сегодняшний матч между сборными Украины и Швейцарии, который должен определить команду, которая покинет элитный дивизион Лиги наций могут отменить, или перенести.

Как сообщает ряд швейцарских изданий, власти Люцерна приняли решение отправить всех игроков сборной Украины на карантин из-за целого ряда положительных результатов на коронавирус в игроков украинской сборной.

Сообщается, что окончательное решение должно принять УЕФА. Существует три возможных варианта развития событий: техническое поражение сборной Украины, перенос матча на завтра и определение победителя слепым жребием.

от Андрей Огородник

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