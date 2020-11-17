Матч Швейцария – Украина отменен: назвали причину

Игра шестого тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоится. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправить на карантин всю делегацию национальной команды Украины игра не будет сыграна.

В УАФ добавили, что УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению игры, однако местные власти запретили проводить матч.

Теперь решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.