Рома интересуется защитником Динамо

Защитник сборной Польши и киевского «Динамо» Томаш Кендзера может зимой перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, польский футболист входит в список потенциальных трансферов римского клуба. Кенджера мог перебраться в Италию ещё летом, но в августе сделка так и не состоялась.

Напомним, контракт Кенджеры с «Динамо» рассчитан ещё на четыре года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Украины и отличился одной результативной передачей. Текущий сезон четвертый для поляка в составе киевского клуба.