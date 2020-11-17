В сборной Украины ещё три подтвержденных случая коронавируса

Сборная Украины рискует не сыграть ближайший матч Лиги наций против сборной Швейцарии.

И без того невероятно сложная ситуация с коронавирусом в команде ещё больше усугубилась после повторного тестирования, которое обнаружило следы заболевания в ещё трех игроков. Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов сдали положительные тесты на СOVID-19. Интересно, что два последних игрока не так давно уже переболели коронавирусом, что ставит под сомнение правдоподобность результатов тестирования.

Сообщается, что решение по проведению матча будет принято властями Люцерна, где должен состоятся сегодняшний матч. С учетом сегодняшних результатов, сборная Украины потеряла в течении последней недели десять исполнителей.