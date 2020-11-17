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Футбол

Защитники Олимпика Лебеденко и Зотько не сыграют против Зари

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 , ,
Орест Лебеденко

Тренерский штаб донецкого «Олимпика» не сможет задействовать в ближайшем матче чемпионата Украины сразу двух своих защитников.

Вчера футболисты «Олимпика» начали подготовку к матчу десятого тура чемпионата Украины. Из кадровых потерь стоить отметить Ивана Зотько, который продолжает залечивать травму, а также Ореста Лебеденко, который не успеет восстановится к матчу против «Зари».

Стоить отметить, что несмотря на статус фаворита матча луганская «Заря» идет ниже «Олимпика», который приятно удивляет своими результатами на старте сезона.

от Андрей Огородник

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