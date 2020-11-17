Защитники Олимпика Лебеденко и Зотько не сыграют против Зари

Тренерский штаб донецкого «Олимпика» не сможет задействовать в ближайшем матче чемпионата Украины сразу двух своих защитников.

Вчера футболисты «Олимпика» начали подготовку к матчу десятого тура чемпионата Украины. Из кадровых потерь стоить отметить Ивана Зотько, который продолжает залечивать травму, а также Ореста Лебеденко, который не успеет восстановится к матчу против «Зари».

Стоить отметить, что несмотря на статус фаворита матча луганская «Заря» идет ниже «Олимпика», который приятно удивляет своими результатами на старте сезона.