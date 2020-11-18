Серхио Рамос близок к подписанию нового контракта с Реалом

Известнейший испанский защитник Серхио Рамос близок к подписанию с мадридским «Реалом» нового контракта.

Как сообщает As со ссылкой на El Larguero, несмотря на слухи, которые предрекали игроку уход, все идет к тому, что опытнейший защитник подпишет с «королевским клубом» новый контракт сроком на два года. Финансовые условия личного контракта защитника не разглашаются.

Отметим, нынешний сезон является шестнадцатым для Серхио Рамоса в футболке «Реала». В общей сложности он провел за «галактикос» 660 матчей, а также неоднократно побеждал в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании.