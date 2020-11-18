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Футбол

В Олимпике вспышка коронавируса

отАндрей Огородник

Ноя 18, 2020 , ,
Владислав Гельзин

Не одна сборная Украины страдает от массового инфицирования игроков коронавирусом.

Как стало известно, в составе донецкого «Олимпика» произошла также вспышка СOVID-19, из-за которого ближайший матч против луганской «Зари» находится под угрозой.

Ситуацию в клубе прокомментировал президент «Олимпика» Владислав Гельзин.

Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру.

Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.

Матч против «Зари» должен состоятся 21 ноября.

от Андрей Огородник

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