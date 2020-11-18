В Олимпике вспышка коронавируса

Не одна сборная Украины страдает от массового инфицирования игроков коронавирусом.

Как стало известно, в составе донецкого «Олимпика» произошла также вспышка СOVID-19, из-за которого ближайший матч против луганской «Зари» находится под угрозой.

Ситуацию в клубе прокомментировал президент «Олимпика» Владислав Гельзин.

Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру.

Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.

Матч против «Зари» должен состоятся 21 ноября.