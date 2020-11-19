Александрия теряет трех исполнителей перед матчем с Шахтером

Тренерскому штабу «Александрии» во главе с Владимиром Шараном придется серьезно «поламать голову» перед матчем с донецким «Шахтером».

Как сообщают телеканалы Футбол 1/2/3, сразу три игрока александрийского клуба проходят восстановления после полученных ранее травм. В матче с «горняками» точно не сыграют Артем Гордиенко, Денис Мирошниченко и Глеб Бухал.

Напомним, матч между «Шахтером» и «Александрией» запланирован на 21 ноября. Пока не известна судьба игроков «Шахтера» Кривцова и Мораеса у которых был повторно обнаружен коронавирус.