Динамо заявило на сезон 17-летнего таланта академии

Больший проблемы киевского «Динамо» связанные с травмами и коронавирусом вынуждает тренерский штаб столичного гранда искать альтернативные вараинты.

Как сообщает официальный сайт киевлян, из юношеской команды в основную был переведен 17-летний центральный защитник Антон Боль.

В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей в составе юношеской команды и ещё три поединка за команду 21-летних. Существует высокая вероятность, что перспективный игрок попадет в заявку киевского «Динамо» на матч десятого тура чемпионата Украины против «Ингульца».