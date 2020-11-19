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Футбол

Динамо заявило на сезон 17-летнего таланта академии

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
АНтон Боль

Больший проблемы киевского «Динамо» связанные с травмами и коронавирусом вынуждает тренерский штаб столичного гранда искать альтернативные вараинты.

Как сообщает официальный сайт киевлян, из юношеской команды в основную был переведен 17-летний центральный защитник Антон Боль.

В нынешнем сезоне игрок провел восемь матчей в составе юношеской команды и ещё три поединка за команду 21-летних. Существует высокая вероятность, что перспективный игрок попадет в заявку киевского «Динамо» на матч десятого тура чемпионата Украины против «Ингульца».

от Андрей Огородник

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