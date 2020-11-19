Кривцов и Мораес сдали отрицательные тесты на COVID-19

Тренерский штаб донецкого «Шахтера» может вздохнуть с облегчением.

Предыдущие результаты тестирования игроков клуба на коронавирус в лице Сергея Кривцова и Жуниора Мораеша, которые оказались положительными, при повторной проверке оказались отрицательными.

Сообщается, что вся делегация сборной Украины, которая вернулась из Швейцарии, сразу же после прилета в Киев прошла тестирование. Все результаты оказались отрицательными.

Напомним, именно после того, как перед матчем в Швейцарии был обнаружен коронавирус в Кривцова, Мораеса и Малиновского было принято решение властями Люцерна об отмене матча.