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Футбол

Кривцов и Мораес сдали отрицательные тесты на COVID-19

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
Сергей Кривцов

Тренерский штаб донецкого «Шахтера» может вздохнуть с облегчением.

Предыдущие результаты тестирования игроков клуба на коронавирус в лице Сергея Кривцова и Жуниора Мораеша, которые оказались положительными, при повторной проверке оказались отрицательными.

Сообщается, что вся делегация сборной Украины, которая вернулась из Швейцарии, сразу же после прилета в Киев прошла тестирование. Все результаты оказались отрицательными.

Напомним, именно после того, как перед матчем в Швейцарии был обнаружен коронавирус в Кривцова, Мораеса и Малиновского было принято решение властями Люцерна об отмене матча.

от Андрей Огородник

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