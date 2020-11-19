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Футбол

Лацио подписал контракт с сыном Каннаваро

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
Андреа Каннаваро

Юный Андреа Каннаваро продолжает славные футбольные традиции своего отца и дяди.

Как сообщает официальный сайт римского «Лацио», сын Фабио Каннаваро подписал с их клубом первый профессиональный контракт. Ожидается, что в ближайшее время 16-летний футболист будет выступать за команду 17-летних «орлов».

Отметим, футбольные азы Андреа Каннаваро познавал в Китае, где ранее работал его отец. Футболист выступал в академии «Гуанчжоу Эвергранд», но принял решение вернуться на родину.

Напомним, в 2006 году Фабио Каннаваро стал обладателем Золотого мяча.

от Андрей Огородник

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