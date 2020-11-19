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Футбол

Милан начал переговоры по Супряге

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,
Владислав Супряга

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в составе итальянского «Милана».

Как сообщает TodoFichajes, руководство «россонери» уже вступило в переговорный процесс по игроку. В планах клуба приобретение всех прав на Супрягу, в то же время для стабильной игровой практики он будет отдан в аренду обратно в «Динамо» на год.

Напомним, летом на Владислава Супрягу большие планы имела «Болонья». «Динамо» тогда оценило своего молодого нападающего в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать Виталий Миколенко.

от Андрей Огородник

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