Милан начал переговоры по Супряге

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в составе итальянского «Милана».

Как сообщает TodoFichajes, руководство «россонери» уже вступило в переговорный процесс по игроку. В планах клуба приобретение всех прав на Супрягу, в то же время для стабильной игровой практики он будет отдан в аренду обратно в «Динамо» на год.

Напомним, летом на Владислава Супрягу большие планы имела «Болонья». «Динамо» тогда оценило своего молодого нападающего в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать Виталий Миколенко.