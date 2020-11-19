Руслан Ротань сохранит свою должность несмотря на провал в квалификации к ЕВРО 2021

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сохранит свою должность, несмотря на слабые выступления молодежной сборной Украины в отборе к чемпионату Европы 2021.

По информации Meta-ratings.com.ua, не выход на ЕВРО не повлияет на работу Ротаня в команде. Новую квалификацию, к ЕВРО 2023 молодежная сборная Украины также начнет под руководством экс-игрока сборной Украины.

Напомним, в далеко не самой сильной группе желто-синие заняли лишь третье место, уступив сверстникам из Дании и Румынии. Отметим, что для Ротаня это первый опыт самостоятельной работы в роли главного тренера.