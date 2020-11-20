Марьян Швед вернулся к тренировкам Мехелена

Украинский легионер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед близок к возвращению на футбольное поле.

Пропустив два крайних матча своей команды из-за повреждения, по информации Meta-ratings.com.ua воспитанник «Карпат» вернулся в основную группу команды. Его возвращение на футбольное поле может состоятся 22 ноября, в матче против «Зульте-Варегема».

В нынешнем сезоне Марьян Швед вышел в трех матчах в составе «Мехелена». Результативными действиями украинец пока не отличался. Правами на игрока, напомним, владеет шотландский «Селтик».