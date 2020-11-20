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Футбол

Милан нацелился на защитника Фиорентины

отАндрей Огородник

Ноя 20, 2020 , ,
Никола Миленкович

Итальянский «Милан», который блестяще стартовал в новом сезоне, может усилить во время январского трансферного окна свой состав новым исполнителем.

По информации TMW, большой интерес «россонери» проявляют к защитнику «Фиорентины» Николе Миленковичу. В планах миланского клуба аренда игрока с дальнейшим правом выкупа. За аренду «Милан» готов предложить 10 миллионов евро и ещё тридцать за следующий трансфер.

В нынешнем сезоне Никола Миленкович принял участие в семи матчах «фиалок» в Серии А. Текущий сезон четвертый для сербского защитника в составе «Фиорентины». Ранее он также выступал в составе «Партизана».

от Андрей Огородник

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