EURO.com.ua

Футбол

Перед матчем с Ингульцом Динамо потеряло ещё и Кенджеру

отАндрей Огородник

Ноя 20, 2020 , ,
Томаш Кенджера

Киевское «Динамо» в матче 10 тура чемпионата Украины выйдет на футбольное поле в максимально экспериментальном составе.

К последним кадровым проблем клуба вызванных коронавирусом и травмами добавилось ещё и повреждение Томаша Кенджеры. Польский защитник травмировался в матче Лиги наций против сборной Нидерландов и не сможет сыграть в субботнем матче.

Отметим, в общей сложности Мирча Луческу не сможет рассчитывать сразу на пятнадцать своих игроков: Кендзеру, Бурду, Тымчика, Костевича, Русина, Цыганкова, Сидорчука, Родригеша, Сироту, Дуэлунда, Попова, Нещерета, Леднева, Шабанова и Андриевского.

Напомним, во вторник на «Динамо» ждет матч против «Барселоны».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Милан нацелился на защитника Фиорентины

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник
Футбол

В Зари намечаются серьезные проблемы с финансированием

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Стало известно, во сколько Милан оценил Супрягу

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать − 10 =

Вы пропустили

Футбол

Милан нацелился на защитника Фиорентины

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник
Футбол

В Зари намечаются серьезные проблемы с финансированием

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Прометей завершил сотрудничеством с Маркизом Ридом

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Кличко заступился за Усика

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник