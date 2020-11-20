Перед матчем с Ингульцом Динамо потеряло ещё и Кенджеру

Киевское «Динамо» в матче 10 тура чемпионата Украины выйдет на футбольное поле в максимально экспериментальном составе.

К последним кадровым проблем клуба вызванных коронавирусом и травмами добавилось ещё и повреждение Томаша Кенджеры. Польский защитник травмировался в матче Лиги наций против сборной Нидерландов и не сможет сыграть в субботнем матче.

Отметим, в общей сложности Мирча Луческу не сможет рассчитывать сразу на пятнадцать своих игроков: Кендзеру, Бурду, Тымчика, Костевича, Русина, Цыганкова, Сидорчука, Родригеша, Сироту, Дуэлунда, Попова, Нещерета, Леднева, Шабанова и Андриевского.

Напомним, во вторник на «Динамо» ждет матч против «Барселоны».