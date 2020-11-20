Стало известно, во сколько Милан оценил Супрягу

Итальянская пресса продолжает делится инсайдами по поводу дальнейшего трудоустройства форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

Как сообщает Calciomercato, итальянский «Милан» действительно проявляет интерес к форварду «Динамо». Чтобы убедить украинский клуб отпустить своего игрока «росонери» готовы предложить семь миллионов евро компенсации.

Сообщается, что будущую сделку лично курирует технический директор «Милана» Паоло Мальдини, правда, заполучить игрока киевлян итальянскому клубу будет очень непросто, «Динамо» оценивает Супрягу в 15 миллионов евро.