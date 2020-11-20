В Зари намечаются серьезные проблемы с финансированием

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины луганская «Заря» имеет серьезные проблемы с финансами.

Об этом ссылаясь на свои источники заявил бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов в эфире YouTube-канала FootballHub.

Я знаю, что во время карантина Скрипник занимал иностранным игрокам деньги из собственного кармана. Конечно, он может это отрицать, здесь нужно войти в его положение. Но у меня есть достаточно информации.

«Сейчас идет четвертый месяц задолженности по зарплатам. Клуб получил деньги за Виллиана Гомеса, но по ним очень много вопросов. Это уже вопрос к руководству. Весенний транш они раздали на зарплату, и уже зашли деньги от УЕФА за Лигу Европы. Теперь осталось рассчитаться по зарплатам и премиям за выход в Лигу Европы», – сказал Рафаилов.

Напомним, в нынешнем сезоне луганская «Заря» полностью проваливает выступления в Лиге Европы, проиграв разгромно в трех матчах. Не лучшая ситуация клуба и в чемпионате Украины, где после девяти туров они идут лишь на девятом месте.