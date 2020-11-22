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Футбол

Барселона перед матчем с Динамо потеряла ключевого защитника

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Жерар Пике

Каталонская «Барселона», которая является соперником киевского «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов, не сможет рассчитывать в ближайшем матче на своего лидера обороны и одного из символов клуба Жерара Пике.

Опытнейший защитник вчера не сумел доиграть матч против мадридского «Атлетико», покинув поле из-за травмы. По предварительным данным, в лучшем случае Пике пропустит два месяца, в худшем — полгода.

Также не сможет сыграть против киевского «Динамо» и полузащитник Серхио Роберто, который также выбыл из игры из-за травмы.

от Андрей Огородник

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