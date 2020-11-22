Ференцварош одержал очередную победу в местном чемпионате

Соперник киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который, к тому же интересен работой в клубе Сергея Реброва, продолжает свою победную поступь в местном чемпионате.

Вчера «фради» сумели одержать сложную победу в матче против «Гонведа», единственный гол на свой счет в средине первого тайма записал Марсель Хайстер. Чуть более часа на футбольном поле провел Игорь Харатин.

После девяти туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, опережая «Кишварду» на четыре очка, имея при этом матч в запасе.