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Футбол

Ференцварош одержал очередную победу в местном чемпионате

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Сергей Ребров

Соперник киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который, к тому же интересен работой в клубе Сергея Реброва, продолжает свою победную поступь в местном чемпионате.

Вчера «фради» сумели одержать сложную победу в матче против «Гонведа», единственный гол на свой счет в средине первого тайма записал Марсель Хайстер. Чуть более часа на футбольном поле провел Игорь Харатин.

После девяти туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, опережая «Кишварду» на четыре очка, имея при этом матч в запасе.

от Андрей Огородник

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