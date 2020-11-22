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Футбол

Юссуф Мукоко самый юный дебютант за всю историю Бундеслиги

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Юссуф Мукоко

Вчерашний матч между дортмундской «Боруссией» и берлинской «Гертой» помимо феерии в исполнении Эрлинга Холанда, который забил четыре гола, запомнился появлением на футбольном поле Юссуфа Мукоко.

Появившись на футбольном поле на 86 минуте матча, уроженец Камеруна стал самым юным дебютантом в истории чемпионата Германии. На момент выхода игроку было шестнадцать лет и один день, что позволило Мукоко обойти Нури Шахина, который в свое время дебютировал за все ту же Боруссию» в возрасте 16 лет и семи месяцев.

Отметим, несмотря на африканские корни, Юссуф Мукоко выступает за молодежную сборную Германии. На юношеском уровне он сыграл 89 матчей, в которых забил 141 гол и сделал 27 результативных передач.

от Андрей Огородник

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