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Футбол

Милан не делал предложений по Супряге

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Владислав Супряга

Ведущие известной ютуб-программы ТаТоТаке опровергли информацию о начале переговоров между итальянским «Миланом» и киевским «Динамо» по переходу молодого нападающего киевлян Владислава Супряги.

Несмотря на то, что ранее итальянские СМИ сообщали о предложении «Россонери» в размере семи миллионов евро и отказе «Динамо», на самом деле пока речь о переговорах не идет. Более того, в приоритете «Милана» не Владислав Супряга, а Виталий Миколенко, за которым скауты итальянского клуба следят активно последние месяцы.

Напомним, летом итальянская «Болонья» предлагала за Супрягу около десяти миллионов евро, но получила отказ.

от Андрей Огородник

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