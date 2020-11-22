Милан не делал предложений по Супряге

Ведущие известной ютуб-программы ТаТоТаке опровергли информацию о начале переговоров между итальянским «Миланом» и киевским «Динамо» по переходу молодого нападающего киевлян Владислава Супряги.

Несмотря на то, что ранее итальянские СМИ сообщали о предложении «Россонери» в размере семи миллионов евро и отказе «Динамо», на самом деле пока речь о переговорах не идет. Более того, в приоритете «Милана» не Владислав Супряга, а Виталий Миколенко, за которым скауты итальянского клуба следят активно последние месяцы.

Напомним, летом итальянская «Болонья» предлагала за Супрягу около десяти миллионов евро, но получила отказ.